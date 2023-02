Stefanie Reker wagt den Sprung ins kalte Wasser

Erfolg hat sie allerdings nicht nur beruflich, sondern auch sportlich. Im Juni 2022 hat Stefanie Reker den 3. Platz über 50 Meter Freistil bei den Special Olympics in Berlin erreicht. „Wasser ist mein Element“, sagt sie. Mit 14 Jahren hat sie mit dem Schwimmen bei der DLRG in Schloß Holte-Stukenbrock angefangen, beim 24-Stunden-Schwimmen schafft sie sechs Kilometer. Mit dem Schwimmteam des Wertkreises trainiert sie jetzt in der „Welle“ in Gütersloh. „Dirk Harthun ist ein guter Trainer, auch wenn das Training hart ist. Danach fühlt man sich wie neu geboren“, berichtet Stefanie Reker, die mit ihren Teamkollegen Amelie Henke, Martin Köster, Jacob Humann und Philip Hengelage in Berlin erfolgreich war. Bei ihrer Rückkehr nach Gütersloh sind sie von Bürgermeister Norbert Morkes eingeladen worden und haben sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Die Teilnahme an den Special Olympics sei ein „Sprung ins kalte Wasser“ gewesen, ihr erster nationaler Wettbewerb.

