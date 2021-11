Steigende Coronazahlen in Gütersloh

Im Kreis Güteraloh steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter. Seit gestern sind 41 Neuinfektion bestätigt worden, sowie 26 Patienten die wegen Covid-19 derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Infektionen auch in den kommenden Tagen weiter ansteigt.

Im Kreis Gütersloh sind zum Stand 03. November, 0 Uhr, 24.717 laborbestätigte Coronainfektionen erfasst – das sind 41 Fälle mehr als am Vortag. Dies sind kumulierte Zahlen seit Anbeginn der Pandemie. 23.470 Personen gelten als genesen und 907 als noch infiziert. Die COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage/100.000 Einwohner betragen für den Kreis Gütersloh am 03. November laut RKI 121,4. Von den aktuell 907 noch infizierten Personen befinden sich 881 in häuslicher Isolation.

Laut Auskunft der vier Krankenhäuser werden derzeit 26 Patienten stationär behandelt. 5 von ihnen müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie sind 340 Personen im Kreis Gütersloh an oder mit COVID-19 verstorben.