103 Paare trauen sich in Steinhagen

Steinhagen

Heiraten fühlte sich nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 endlich wieder normal an. Und entsprechend viele Paare haben sich 2022 getraut - und trauen lassen. 103 Eheschließungen verzeichnen die Standesbeamtinnen Martina Hartsieker und Uta Möller in ihrer Jahresbilanz - 2021 waren es nur 73. Was die beiden aber derzeit noch stärker beschäftigt als das Heiraten, sind die Einbürgerungen: Die Anträge haben sich verdoppelt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold