1.126 Euro Miete für 30 Quadratmeter

1.126 Euro monatliche Miete für eine vierköpfige Familie auf insgesamt 30 Quadratmetern Wohnraum in einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft: Kann so etwas überhaupt sein?

Was eine Flüchtlingsfamilie an Kostenfallen und bürokratischen Problemen erlebt, macht einen Helfer aus Steinhagen fast sprachlos

In den Übergangswohnheimen der Gemeinde wie hier Am Cronsbach werden die Mietkosten pro Platz veranschlagt – auch bei einer vierköpfigen Familie.

Der Start in ein neues Leben in Deutschland – er ist alles andere als einfach. Und es sind nicht nur sprachliche Barrieren, sondern auch bürokratische Tücken, die sich als Fallstricke erweisen können. Das zeigt der Fall des afghanischen Flüchtlings Mohammad (der komplette Name ist der Redaktion bekannt), den der Brockhagener Hans-Jürgen Tappe als Schützling unter seine Fittiche genommen hat.