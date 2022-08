120 Neue am Steinhagener Gymnasium

120 Mädchen und Jungen sind am Mittwoch am Steinhagener Gymnasium eingeschult worden.

„Schule fühlt sich wieder normal an“, sagt Stefan Bilder, Leiter des Steinhagener Gymnasiums. Denn mit wenig Restriktionen hat am Mittwoch das neue Schuljahr begonnen. Für 120 Jungen und Mädchen – die Maximalzahl an Aufnahmen – fühlte sich Schule dennoch ganz anders an: Denn das „SteinGy“ ist für die Fünftklässler total neu.

Mit einem Ökumenischen Gottesdienst und einer Feier in der Aula ging es los. Schulleiter Stefan Binder verteilte Glückssteine, die die Schülerinnen und Schüler aufbewahren und pflegen sollen. Mit den Klassen und den Eltern machten sie nach den ersten beiden Schulstunden Fotos am Wunschbaum. An diesen hatten die Eltern Bänder gehängt mit gute Wünsche für die Zukunft. Nun geht es in den nächsten Tagen mit den Klassenlehrern Swantje Padur und Thomas Meyer-Sortino (5a), Nadine Meier und Florian Brauel (5b), Vanessa Strathmann und Apostolos Kiourtidis (5c) sowie Daniel Burger und Bettina Winkelbach (5d) um die Erkundung der neuen Schule.