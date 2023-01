123 Anmeldungen am Steinhagener Gymnasium

78 der neu angemeldeten Kinder wohnen in Steinhagen, 38 in Bielefeld und 7 in anderen benachbarten Einzugsgebieten, teilt das SteinGy am Donnerstagabend mit. Damit befinden sich die Anmeldezahlen wie in den vergangenen Jahren auch auf sehr hohem Niveau. Im Schuljahr 2022/23 waren es 142 Fünftklässler, seinerzeit musste die Schule 18 Absagen erteilen.

Allerdings: Da das Schulgesetz die maximale Kapazität bei vier Eingangsklassen auf 120 Schulplätze begrenzt, können auch in diesem Durchgang nicht alle angemeldeten Kinder eine Zusage erhalten.

Wie in den vergangenen Jahren bestätige sich bei den Anmeldezahlen das ungebrochen hohe Interesse am bilingualen Bildungsgang des Steinhagener Gymnasiums, berichtet Schulleiter Stefan Binder. Auch bei der Bläserklasse bestätigten demnach die Anmeldezahlen in Klassenstärke das über viele Jahre an der Schule erfolgreich erprobte Konzept. Allen Interessenten soll die Teilnahme an dem zweijährigen Projekt bei Aufnahme ermöglicht werden.

„Diese wiederholt sehr hohen Anmeldezahlen bestätigen uns in unserem Weg, unsere Schule zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Darauf sind wir stolz und bedanken uns bei allen Eltern sehr herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen", freut sich der Schulleiter.

"Bewilligung der Vierzügigkeit war die richtige Entscheidung"

Im kommenden Schuljahr müssen damit bereits fünf vierzügig geführte Jahrgänge der Sekundarstufe 1 in den Räumen der Schule Platz finden. Lediglich die kommende Klasse 9 wird noch dreizügig geführt. Laut Stefan Binder zeigt sich damit auch, "dass die Bewilligung der Vierzügigkeit für die Schule die – auch perspektivisch – richtige Entscheidung war, der nun die bereits in Planung befindliche bauliche Erweiterung folgen muss. Bis dahin heißt es: Zusammenrücken und die knappen räumlichen Ressourcen bestmöglich ausnutzen."

Etwas Entlastung verspreche der Umstand, dass im kommenden Schuljahr aufgrund der Umstellung auf G9 ein neuer Oberstufenjahrgang erst wieder zum Schuljahr 2024/2025 eingerichtet wird.

Schulleiter Stefan Binder. Foto: Volker Hagemann

"Die erneut notwendigen Absagen werden für die betroffenen Familien verständlicherweise nur schwer hinzunehmen sein", weiß Binder. "Erfreulicherweise betrifft dies im Vergleich zum Vorjahr jedoch nur wenige Einzelfälle. Durch die diesjährige Teilnahme der Schule am sogenannten vorgezogenen Anmeldeverfahren entsteht den betroffenen Familien zudem zumindest kein Nachteil, da sie nun am herkömmlichen Anmeldeverfahren für die 5. Klassen ab dem 6. Februar teilnehmen können. Familien aus Steinhagen oder Bielefeld, die aufgrund eines Ratsbeschlusses des Schulträgers vorrangig bei den Anmeldungen zu behandeln waren, können zudem fest mit der Aufnahme ihres Kindes rechnen.“