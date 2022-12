17 neue Truppleute in Steinhagen und Halle

Der Lehrgang, der über 13 Abende geht, fand in Kooperation der Freiwilligen Feuerwehren Steinhagen und Halle statt. Neun der Teilnehmer kommen aus Halle, acht aus Steinhagen. Unter ihnen waren vier Frauen und drei Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Ausbildungsbeauftragter Marcel Ruhnau von der Steinhagener Feuerwehr, der den Lehrgang gemeinsam mit seinem Kollegen Sven Jungblut leitet, freute sich über die erfolgreich bestandene Prüfung aller Teilnehmer.

Die 13 Übungsabende laufen parallel zum normalen Dienst, das ist nicht ohne – „eine doppelte Belastung“, so Ruhnau. Aufgeteilt ist der Lehrgang in zwei Module. Inhaltlich ist auch dieser erste Teil der Grundausbildung breitgefächert – so breit wie die Arbeit bei der Feuerwehr: Brand- und Löschlehre, technische Hilfe, Fahrzeug- und Gerätekunde, Grundlagen in Atemschutz und ABC-Einsätze stehen auf dem Dienstplan. Da alle den ersten Teil bestanden haben, dürfen sie gleich im nächsten Jahr weitermachen. Dann wird es um die Ausbildung als Funker und Atemschutzträger gehen.