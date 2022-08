245 Erstklässler in Steinhagen

Nach dem Ökumenischen Gottesdienst stand nur eine kurze Feier an, die die Zweitklässler gestalteten. Und die Schulleiterin selbst, die mit einer niedlichen Bildergeschichte die Gleichsetzung der Schule mit dem „Ernst des Lebens“ auf die Schippe nahm. Der Ernst ist am Ende der Sitznachbar von Protagonistin Annette – und sehr nett. „Ich wünsche euch tolle Erfolge und die liebevolle Hand eurer Eltern“, sagte Tanja Zivanovic.

Und dann ging es schon in die Klassen, wo die Kinder eine Überraschung erwartete: ihre Schultüten. An der Grundschule Amshausen werden diese von der Schule gebastelt und bestückt. 41 Mädchen und Jungen werden in diesem Jahr in die vier jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen eingeschult: in die Hasenklasse (1/2a) von Nadine Sahrhage, die Rabenklasse (1/2b) von Jan Stengel, in die Bärenklasse (1/2c) von Yvonne Beik und die Hundeklasse (1/2d) von Anke Dedering.

166 Kinder an den Gemeinde-Schulen, 79 an der GMS

Der Modus der Einschulungsfeier orientierte sich in Amshausen noch an dem des vergangenen Jahres unter Coronamaßgaben. Die vier Parallelklassen aufgeteilt auf zwei Veranstaltungen, jeweils nur die Eltern als Begleitung – in der Mensa war somit genügend Luft.

Insgesamt 166 Erstklässler sind es in diesem Jahr an den vier gemeindlichen Grundschule: 41 in Amshausen, 32 in Brockhagen, 43 am Laukshof und 50 in Steinhagen. An diesem Freitag werden zudem an der privaten Georg-Müller-Schule (GMS) 79 Kinder aus einem Einzugsbereich im ganzen Altkreis Halle und darüber hinaus eingeschult. 245 Kinder besuchen somit Grundschulen in Steinhagen.