Tritt-Attacke vor Friedrichshöhe: 51-jähriger Haller gestorben

Schlägerei in Steinhagen - Opfer erliegt schweren Verletzungen

Steinhagen/Halle

Nach der Schlägerei vor der Amshausener Gaststätte „Friedrichshöhe“ am frühen Sonntagmorgen, 18. Dezember, ist ein 51-jähriger Mann aus Halle am Neujahrstag, 1. Januar, im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben.