67 Wunschzettel von Steinhagener Kindern am Baum

67 sorgfältig geschriebene und liebevoll bemalte Zettel werden in diesem Jahr am Steinhagener Wunschbaum im Rathaus hängen - so viele wie kaum jemals zuvor. Und es könnten noch ein paar mehr werden, denn die Weihnachtsgeschenkeaktion der Gemeinde für die Kinder der Steinhagener und Amshausener Tafel-Familien beginnt gerade erst.

Von diesem Freitag, 18. November, 12 Uhr an, sind die Steinhagener Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, zum Baum im Schulamt zu kommen oder auf die Homepage der Gemeinde zu gehen und sich einen Wunschzettel auszusuchen. Bürgermeisterin Sarah Süß hofft dabei auf eine, ungeachtet aller Krisen, hohe Spendenbereitschaft.

Drei Wünsche durfte jedes Kind formulieren, Richtwert waren dabei maximal 70 Euro. Viel Spielzeug ist diesmal dabei - von Lego Duplo bis zur Tanzmatte. Die Tonie-Hörspielboxen (oder auch nur die Hörspiele selbst) erfreuen sich großer Beliebtheit, dafür werden weniger Fahrräder als in Vorjahren gewünscht. Eine 17-Jährige wünscht sich eine Sofortbildkamera, ein Mädchen einen Dresdner Stollen und ein anderes Kind hat zudem notiert: "ganz viele Süßigkeiten und jede Menge Mandarinen".

Jeder Wunschzettel wird erfüllt

"Wir werden jeden Wunschzettel erfüllen", kündigt Birgit Biniok vom Schul- und Jugendamt an, die gemeinsam mit Azubi Alexander Goss die nunmehr elfte Wunschbaumaktion vorbereitet hat und begleiten wird. Starthilfe hat sie wieder von den Tafel-Verteilstellen in Steinhagen und Amshausen bekommen. Diese sprechen die Familien an und geben die Wunschzettel weiter. So ist auch gewährleistet, dass die Bedürftigkeit anerkannt ist. "Die können wir hier im Rathaus ja gar nicht prüfen", so Biniok. Gleiches gilt für die Kindergärten, aus denen ebenfalls Rückmeldungen kommen. "Wer zur Tafel geht, der ist in einer prekären Lage. Da bleibt für Weihnachtsgeschenke nichts mehr übrig", sagt Birgit Biniok.

Doch genau darum geht es: den Kindern aus bedürftigen Familien am Heiligabend Freude bereiten. Etliche Bürgerinnen und Bürger sind als Einzelspender dabei. Mitunter tun sich Abteilungen aus Vereinen, Nachbarschaften und Freundeskreise zusammen. Auch die Ämter des Rathauses sind traditionell dabei. Und manchmal spenden auch Jubilare Geldgeschenke von ihren Feiern - wie die beiden Steinhagenerinnen, die bei einer der vormaligen Wunschbaum-Aktionen nach ihren 50. Geburtstagen gleich einen ganzen Schwung von Wunschzetteln erfüllten. Es reicht aber schon, sich eines Wunschzettels und eines Wunsches, der darauf steht, anzunehmen.

Schulamt hilft weiter

Das Schulamt assistiert dabei. Zum einen muss Birgit Biniok sowohl live am Baum als auch bei der Auswahl über die Homepage den Wunschzettel freigeben, damit es nicht zu Doppelungen kommt. Zum anderen haben viele Spenderinnen und Spender Fragen, was sich überhaupt hinter einzelnen Wünschen verbirgt und wo man so etwas bekommt. Auch da weiß das Schulamt Bescheid.

Bis zum 9. Dezember müssen die verpackten Geschenke mit dem aufgeklebten Wunschzettel wieder im Rathaus abgeliefert sein. Die Aktion läuft vollkommen anonym - nur Alter und Geschlecht des Kindes sind den Spendern bekannt -, jeder Wunschzettel hat eine Nummer. Und nur das Amt kennt den dazugehörigen Namen. Wunschzettel, die am Ende der Aktion nicht abgenommen worden sind vom Baum, die erfüllt das Schulamt über Mittel aus der Kinder- und Jugendstiftung. Auch für die Stiftung werden gerne Spenden entgegen genommen (Das Spendenkonto: Stichwort „Kinder- und Jugendstiftung für Steinhagen“,

IBAN: DE88 4805 1580 0001 0048 03).