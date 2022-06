92 Steinhagener besuchen die Partnerstadt Woerden

Kennen Sie Woerden (gesprochen: Wurden)? Eine Stadt mit 53.000 Einwohnern zwischen Utrecht und Rotterdam, mit kleinem Binnenhafen, zwei großen Kirchen, gemütlichen Einkaufsstraßen und viel Gastronomie im Zentrum. Mehrere 10.000 Besucher aus dem Umland tummeln sich an diesem Samstag in Feierlaune in den engen Straßen, darunter auch 92 Steinhagenerinnen und Steinhagener, die nach zwei Jahren Coronapause an der Bürgerfahrt in die holländische Partnerstadt teilnehmen.

