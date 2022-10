Abfallgebühren in Steinhagen steigen

ARCHIV - Mitarbeiter der aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover holen am 18.02.2014 in Hannover (Niedersachsen) Mülltonnen für Haushaltsmüll ab. Mit den Müllgebühren in Hannover und Umgebung wird sich am 10.11.2014 das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht befassen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ OVG entscheidet über Müllgebühren in der Region Hannover

Foto: dpa