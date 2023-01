Adieu, Christbaum!

Landjugend Brockhagen-Kölkebeck und Jugendfeuerwehr Steinhagen holen am 7. Januar abgeschmückte Tannen ab

Steinhagen

Irgendwann ist auch für den schönsten Weihnachtsbaum die Zeit gekommen, abgeschmückt zu werden und – so traurig das klingt – entsorgt zu werden. Die Mitglieder der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck und der Jugendfeuerwehr Steinhagen machen auf den Termin aufmerksam: Am Samstag, 7. Januar, sind sie in Steinhagen, Amshausen und Brockhagen unterwegs, um ausgediente Christbäume abzuholen.

Von Volker Hagemann