Steinhagen

Wo komme ich her? Wer sind meine Vorfahren? Und wie haben sie gelebt? Ahnenforschung boomt – und das nicht erst seit gestern. In Steinhagen gibt es bereits seit 2011 einen Arbeitskreis Genealogie, in dem sich einschlägig bewanderte Forscher austauschen und gerne Neuinteressierte in ihr faszinierendes Hobby einführen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold