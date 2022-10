Alles, was gut tut

Steinhagen

Ob Tanzen oder Malen, Singen oder Yoga: Das alles tut gut. Man kann lernen, Alltagsstress zu reduzieren und Resilienz, also mentale Widerstandskraft, aufzubauen. Und das jetzt auch ganz praktisch und direkt vor Ort in Steinhagen - im Rahmen der „EntfAltJung“. So ist eine Veranstaltungsreihe überschrieben, mit der vier Steinhagener Institutionen vom 10. bis zum 20. Oktober an der bundesweiten "Aktionswoche zur seelischen Gesundheit" teilnehmen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold