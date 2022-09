Auf der A33 zwischen Steinhagen und Bielefeld ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Unfall in Fahrtrichtung Paderborn gekommen. Eine Audi-Limousine war auf Höhe der Anschlussstelle Bielefeld-Zentrum gegen die Betonleitwand auf dem Mittelstreifen geprallt.

Mit rund 20 Einsatzkräften aus den Löschzügen Amshausen und Steinhagen waren die Freiwillige Feuerwehr Steinhagen vor Ort. "Die erste Einsatzmeldung ließ zunächst Schlimmes befürchten: So sollten vermutlich mehrere Fahrzeuge und auch ein Lkw an dem Unfall beteiligt sein, möglicherweise seien auch Personen in ihren Autos eingeschlossen", berichtet der stellvertretende Gemeindebrandmeister Andreas Kramme.

Das relativierte sich schnell: "Eine Rettungswagenbesatzung, die kurz vor der Feuerwehr am Unfallort eintraf, meldete glücklicherweise schnell, dass lediglich ein Fahrzeug verunfallt und niemand eingeklemmt war", sagte er weiter. Die Insassen konnten den Unfallwagen selbständig verlassen und wurden anschließend durch den Rettungsdienst versorgt

Der Audi stand schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn. Andere Fahrzege waren nicht beteiligt. Foto: Feuerwehr Steinhagen

Schweres Rettungsgerät musste durch die Feuerwehr somit nicht eingesetzt werden. Die Einsatzkräfte stellten allerdings den Brandschutz sicher, sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten anschließend noch bei den Aufräumarbeiten.

Neben der Feuerwehr waren drei Rettungswagen aus Steinhagen, Halle und Bielefeld, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Halle sowie die Autobahnpolizei im Einsatz. Nach gut eineinhalb Stunden verließen die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Unfallstelle.

In der ersten Phase des Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Paderborn kurzfristig voll gesperrt, später wurde der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.