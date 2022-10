Auf der Klassenfahrt funkte es

Vor zwölf Jahren büffelten sie in der selben Klasse fürs Fachabitur. Wie Freunde verraten, soll es dann auf einer Klassenfahrt gefunkt haben, und schon seit Oktober 2010 sind diese beiden ein Paar: Am Freitag haben sich Isabell und Robin Dehnke (geborener Kalbitz) vor der Steinhagener Standesbeamtin Annika Eilers das Jawort gegeben.

Isabell und Robin Dehnke haben in Steinhagen geheiratet

Isabell Dehnke und Robin Dehnke, geborener Kalbitz, heiraten in Steinhagen.

An diesem Samstag, 15. Oktober, schließt sich außerdem noch die kirchliche Trauung in der Steinhagener Dorfkirche an.