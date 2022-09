Auf die Partnerschaft einen Genever!

Steinhagen

Für wohlschmeckende hochprozentige Kreationen ist das Team des Historischen Museums Steinhagen bekannt – in erster Linie Brennmeister i.R. Horst Feye, der gern alte Rezepturen in neuer Form ausprobiert. Steinhäger und Obstliköre, auch Gin, gehören seit Jahren zu den Spezialitäten, die in der Regel weggehen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Jetzt hat sich der 87-Jährige auf neues Terrain gewagt, blickt sogar über die Grenze – und doch gibt es Parallelen zum Steinhäger: Feye produziert eine limitierte Charge an Genever.