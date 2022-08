Ausstellungspremiere im Steinhagener Rathaus

Vom 9. August bis 16. September sind etwa 20 Acrylbilder, Collagen und Arbeiten in Mischtechnik an den Wänden des Rathauses zu sehen. Dazu kommen Bücher und Lederarbeiten in den Vitrinen.

„Unvollkommen“ lautet der Titel der Ausstellung. Marion Dawidowski hat ihn gewählt, weil er für den künstlerischen Prozess steht, der für sie mit jedem Bild verknüpft ist: Wann ist das Bild fertig? Wann ist es vollkommen? „Ich selbst neige zum Perfektionismus. Aber letztlich liegt es in den Augen des Betrachters, ob er es als vollkommen ansieht“, sagt die 59-Jährige.

Hier sind nicht etwa Ringe aufgeklebt: Die Tropfen sind gemalt. Marion Dawidowski hat die perfekte Struktur mit feinem Strich herausgearbeitet - und ihre Ausstellung dennoch "Unvollkommen" genannt. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Mit Aquarellmalerei hat sie einst als Schülerin angefangen. Viele Jahre hat sie später Kreativbücher zum Gestalten mit Holz, Papier und Stoff geschrieben und dafür die Vorlagen gezeichnet. Etwa 100 Bücher sind unter ihrem Namen erschienen, weitere 30 mit anderen Autoren zusammen, einige auch in Fremdsprachen übersetzt. „Durch das Internet wurde es irgendwann weniger mit den Büchern. Da habe ich mich wieder der Malerei zugewendet“, sagt Marion Dawidowski. Genauer gesagt: der Acrylmalerei.

Auch Lederkunst hat Marion Dawidowki für sich entdeckt. Der Armschutz ist in der Punziertechnik gestaltet worden . Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

„Denn ich arbeite gerne mit Strukturen und experimentiere gerne.“ Dabei arbeitet sie nicht nur Strukturpaste, sondern auch Holz, Papier und sogar Kaffeesatz und Vogelsand ein. Oder auch Zeitungen. So hat sie den „Alltagsengel“ vor gedrucktem Hintergrund gemalt – eine Putte im roten Kleid, der sie Begriffe wie Liebe, Mut, Freunde und Kraft zuschreibt. Ein Alltagsengel sei im Gegensatz zum Schutzengel dafür zuständig, dass die Dinge des Alltags ordentlich laufen, sagt die Künstlerin.

Viel Struktur in den Bildern: Marion Dawidowski arbeitet nicht nur mit Farben, sondern auch Materialien wie Holz, Papier und Stoff. Foto: Annemarie Bluhm-Weinhold

Und manchmal hängt man dennoch in seinen Angelegenheiten fest. Das drückt sie in einem anderen Bild aus, das eine Freundin bezeichnet hat als „Der Schlüssel zum Selbst“. Ein Gesicht taucht in einer Glühlampen auf, die an einem Ast befestigt ist – ein Schlüssel in einer zweiten Birne. Kann man sich selbst befreien aus der eigenen Glocke. Muss man das überhaupt?

Vernissage am Dienstag Foto: Die Vernissage ist am Dienstag, 9. August, um 19 Uhr im Foyer des Rathauses. Bürgermeisterin Sarah Süß wird die Gäste begrüßen, die Steinhagener Künstlerin Renate Runge übernimmt die Einführung in die Ausstellung. Die Ausstellung ist bis zum 16. September während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Jeden Donnerstag von 16 bis 17 Uhr steht Marion Dawidowski selbst zum Austausch zur Verfügung. ...

Beide Bilder sind auch gute Beispiele für die Arbeitstechnik der gebürtigen Brockhagenerin: Marion Dawidowski erarbeitet ihre Vorlagen häufig in alten Büchern, die selbst zu Kunstwerken werden. „Ich mag einfach keine Bücher wegwerfen. Also nutze ich sie zum Malen. Ich habe immer ein Buch und Stifte dabei, wenn ich unterwegs bin und halte Ideen gleich fest.“ Altered Books heißt das im Englischen – Verwandelte Bücher. Einige dieser Bücher zeigt sie auch in der Ausstellung.

Gerade hat die Mitarbeiterin einer Kita eine Ausbildung in Kunsttherapie gemacht – das hat ihr auch noch einmal einen neuen Blick auf ihre eigene Kunst beschert: „Denn der Ansatz ist das Intuitive. Die Inspiration hat einen ganz anderen Stellenwert.“