Bach, Beats und Breakdance

„Bach muss man tanzen.“ Einer der großen Bach-Interpreten, Sir John Eliot Gardiner, hat schon früh die tänzerische Kraft in der Musik des Leipziger Komponisten entdeckt. Das Kulturwerk Steinhagen ging am Samstagabend das Wagnis ein, diese Kraft mit einer die Grenze sprengenden Aufführung zu entfesseln.

„Goldberg moves ….Bach goes Breakdance“ - so der verheißungsvolle Titel eines Crossover-Projektes des ECHO-Preisträgers Christoph Hagel, der Johann Sebastian Bachs populäres Klavierwerk, die „Goldbergvariationen, Aria mit 30 Veränderungen BWV 988“(1741), in den Mittelpunkt seines Klassik-Contemporary-Experimentes stellt.