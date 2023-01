Bei Taxi Weber bleibt das Telefon ungewollt ruhig

Steinhagen

"Das habe ich in meinem Beruf noch nie erlebt!", sagt Taxi-Unternehmer Dirk Könemann aus Steinhagen. In der Neujahrsnacht hat er mit all seinen diensthabenden Fahrerinnen und Fahrern in aller Ruhe das Silvester-Feuerwerk bestaunen können. Denn in der eigentlich umsatzstärksten Zeit des Jahres blieb bei seinem Betrieb Taxi Weber das Telefon außergewöhnlich still - weil der neue Telefonanbieter nicht wie angekündigt mitspielte.

Von Volker Hagemann