Beim Tanzen hat es "Zoom gemacht"

Steinhagen

An ihre erste Begegnung erinnern sich die beiden, als ob es gestern gewesen wäre. Dabei ist es fast 51 Jahre her, dass sich Angelika Jantschek und Bernhard Friedrich am 19. April 1972 beim Studenten-Tanz an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena tief in die Augen sahen. Am Freitag, 27. Januar, feiern die beiden, seit 1995 Steinhagener, ihre Goldene Hochzeit.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold