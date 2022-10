Bekannte Autorinnen lesen in Steinhagen

Was ist Heimat? Das Dorf. Die Sprache. Die Welt der Bühne und des Films. Steinhagens Bibliotheksleiterin Manuela Heinig und Wolfgang Groß vom Arbeitskreis Asyl setzen jetzt die im Sommer 2020 begonnene Reihe „Heimaten“ fort und haben dafür drei namhafte Autorinnen gewinnen können.

Bei Angelika Klüssendorf ist Heimat das Dorf. Insbesondere der Friedhof. Die in Mecklenburg lebende und mehrfach ausgezeichnete Autorin siedelt ihren skurrilen Roman in der Welt der Lebenden und der Toten an.