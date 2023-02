Bestpool: Anwohnerinfo nun in der Alten Feuerwehr

Die Anwohnerinformation, zu der die Bielefelder Rechtsanwaltskanzlei SDK, einlädt, findet am Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr nicht im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, sondern in der Begegnungsstätte Alte Feuerwehr in Amshausen statt.

Veranstaltung findet an diesem Donnerstag in Amshausen statt

Wie die SDK-Rechtsanwaltskanzlei am Mittwochvormittag mitteilte, könne die Anwohnerinformation aufgrund einer kurzfristig erfolgten Absage seitens der Kirchengemeinde nicht, wie ursprünglich geplant, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus stattfinden. Die Veranstaltung ist nun in der Begegnungsstätte Alte Feuerwehr, Tiergarten 44 in Amshausen.

Die Anwälte vermerken, dass die Gemeinde die privat eingeholten Gutachten an die Kanzlei übermittelt und diese auch online gestellt habe auf der Gemeinde-Homepage. Dieses Gutachten war, wie berichtet, vom Bestpool-Versicherer LVM bei einem unabhängigen Chemischen Labor in Hannover in Auftrag gegeben worden.

Am Donnerstagabend, so stellen die Anwälte in Aussicht, werde ein Kfz-Sachverständiger, der nach Auskunft der Kanzlei bereits einige Fahrzeuge in Augenschein genommen hat, seine technische Einschätzung geben.

Eine politische Partei hat laut der SDK-Rechtsanwälte ein Gutachten zur Gesundheitsgefährung in Auftrag gegeben. Welche Partei das ist, sagen die Anwälte in ihrer Pressemeldung allerdings nicht. Sie wollen zudem der Gemeindeverwaltung zu Wort kommen lassen.