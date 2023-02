Bestpool-Brand: Grünen fragen im Kreistag nach

Die Kreistagsfraktion der Grünen greift die beiden verheerenden Großbrände bei der Firma Bestpool in Steinhagen und in dem Lagerkomplex in Rheda-Wiedenbrück noch einmal auf.

Am 7. Februar stand die Firma Bestpool an der Steinhagener Liebigstraße in Flammen - mit Auswirkungen auf einen ganzen Ortsteil.

Für die nächste Kreistagssitzung in Gütersloh am kommenden Montag, 6. März, haben Fraktionsvorsitzende Helga Lange und ihre Stellvertreterin Birgit Niemann-Hollatz eine Anfrage vorbereitet. Die Grünen wollen wissen: „Welche Maßnahmen hat die Kreisverwaltung nach den Bränden bei Bestpool in Steinhagen und in Rheda-Wiedenbrück am Bosfelder Weg ergriffen? Ergeben sich Konsequenzen für zukünftige Brandereignisse?“

Im einzelnen stellen sie folgende Fragen:

• Haben Gefahren für die Bürger*innen und für die Umwelt bestanden? Wenn ja, welche? Gibt es Schäden mit mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die Umwelt?

• Gibt es Auswirkungen und Schäden durch das angefallene Löschwasser auf Gewässer und in der Kläranlage?

• Welches sind die Brandursachen sowohl in Steinhagen als auch in Rheda-Wiedenbrück?

• Können Kosten und Schäden infolge von durchgeführten Maßnahmen bei den jeweiligen Versicherungen geltend gemacht werden?

• Kam das Cell Broadcast Alarmsystem zum Einsatz?