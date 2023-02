Bestpool: Das zweite Gutachten öffentlich einsehbar

Zwei Wochen sind vergangen seit dem Großbrand bei der Schwimmbadtechnik-Firma Bestpool - zwei Wochen, in denen die Gemeinde ebenso wie viele betroffene Anwohner im Krisenmodus waren. In Sachen Gefahrenpotenzial kann Entwarnung gegeben werden. Was aber bleibt zu tun? Auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES zieht Bürgermeisterin Sarah Süß eine Zwischenbilanz.

Die Kehrmaschinen (hier am Tag nach dem Brand auf der Bahnhofstraße) waren zehn Tage im Einsatz, bevor am vergangenen Freitag die großflächigen Reinigungsarbeiten als abgeschlossen abgehakt werden konnten. Ihr Einsatz wird ein hoher Kostenpunkt sein, den die Gemeinde beim Versicherer von Bestpool geltend machen wird.

Salz in ungefährlicher Dosierung wie nach einem Streusalzeinsatz und Kalk sind, wie berichtet, übrig geblieben von den Chlorhypochlorit-Partikeln, die sich allenthalben in Amshausen und bis nach Künsebeck hinein abgesetzt hatten. Nicht nur diese wichtigsten Infos, sondern das gesamte zweite Gutachten des unabhängigen Chemischen Labors Dr. Wirts+Partner in Hannover hat die Gemeinde jetzt auf ihrer Homepage veröffentlicht, nachdem im Sinne des Urheberrechts das Labor die Erlaubnis erteilt hatte. So ist es für alle Interessierten einsehbar. Ein weiteres Gutachten gibt es bekanntlich vom Landesumweltamt (LANUV), das kontinuierlich Proben genommen hatte.