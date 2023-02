Wie die Dallmayrs nach Steinhagen kommen

Steinhagen

Wenn das kein guter Vorsatz für das noch nicht so alte Jahr 2023 ist: "Ich will mich in diesem Jahr mehr auf die Unterhaltungsschiene begeben", sagt Bibliotheksleiterin Manuela Heinig. Und dass das keineswegs trivial ist, das zeigt ihre "Märzlese", an der auch Gleichstellungsbeauftragte Bettina Ruks beteiligt ist.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold