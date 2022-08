Besucher schwelgen in Erinnerungen

Kinder, die mit der Sonne um die Wette strahlen, miteinander spielen, und die „Großen“, die auf den vielen Sitzgelegenheiten ins Gespräch kommen: Dieses Bild bot sich am Sonntag rund ums Dietrich-Bonhoeffer-Haus (DBH), dessen 50. Geburtstag die Evangelische Kirchengemeinde Steinhagen mit einem Gemeindefest feierte.

Im Rahmen eines vielfältigen Programms konnten die Besucher ihr Wissen in einem Quiz rund ums DBH testen. Im Gebäude selbst liefen derweil auf einer Leinwand Videos über sämtliche Gruppen, die seit Jahren in der Einrichtung zu ihren regelmäßigen Treffen, Kursen und Mitmachaktionen einladen.

Klar, dass für reichlich Stärkung gesorgt wurde: Auf dem Vorplatz lockten Bratwürstchen, Salat- und Kuchenbuffet. Und auch im angrenzenden Garten der Generationen hatte sich das Team aus rund 40 Haupt- und Ehrenamtlichen mächtig ins Zeug gelegt. Für die Kleinen gab es Bastelstände der Kitas, eine Popcornmaschine, Spielgeräte vom AWO-Spielmobil und ansonsten viel Platz zum Spielen und Toben.

Die Erwachsenen ließen es sich im Gartencafé und an einer Cocktailbar gut gehen. An einer Info-Tafel konnte man in der Geschichte des Hauses schwelgen und viele Erinnerungen austauschen.

Obendrein wurde an diesem Wochenende die Begegnungsstätte neben dem DBH offiziell umbenannt: Sie heißt ab sofort "Haus der Begegnung". Darüber hatten zuvor 140 Besucher abgestimmt.