Biker-Hochzeit im Steinhagener Rathaus

Steinhagen

Noch nie ist ein Brautpaar mit so viel Getöse empfangen worden. Die Kulisse, die sich am Freitag Susanne Raatz-Pauli und Dirk-Wolfgang Raatz nach ihrer Trauung bot, war in jedem Fall eine besondere - optisch, akustisch und mit einem sehr intensiven Geruch nach Abgasen .

Von Annemarie Bluhm-Weinhold