Bilderbuchkarriere eines Brockhagener Unternehmens

Steinhagen

Aus vier sind 350 Beschäftigte geworden, aus einer angemieteten Halle ein Firmenkomplex auf fünf Hektar Fläche und neuerdings bis in 24 Meter Höhe. Statt zwei Produkten sind 5000 Artikel verfügbar - vom SupraMatic-Torantrieb bis zum "Homee". Und das alles in nur 25 Jahren. Die Hörmann Antriebstechnik hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Zum Jubiläum ist die bauliche Erweiterung noch in vollem Gange - die wirtschaftlichen Herausforderungen sind aber ebenfalls so groß wie nie.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold