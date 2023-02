Nach Brand bei Bestpool : Ätzende Wirkung der Schadstoffe nimmt offenbar ab

Landesumweltamt misst noch pH-Werte zwischen 8 und 9 in Steinhagen

Steinhagen

Sechs Tage nach dem Großbrand bei der Steinhagener Firma Bestpool mit einer Chlorgas-Wolke und ausflockendem Calciumhypochlorit in Form von Granulat, nimmt die ätzende Wirkung der Schadstoffe am Boden nun offenbar ab. Die Gemeinde Steinhagen hat am Montagmorgen folgende Information veröffentlicht.