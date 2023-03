Wenn aus einer Kinderfreundschaft Liebe wird

Sie kannten sich schon als Kinder, sie haben 17 Jahre in der gleichen Firma nebeneinanderher gearbeitet - und als sich dann über den Weg liefen, da hat es gefunkt. Am Freitag haben Jutta Pross-Soika (53) und Andreas Soika (57) im Steinhagener Standesamt geheiratet.

Als Kinder haben Jutta Pross und Andreas Soika gemeinsam in Künsebeck gespielt. „Ich fand ihn damals schon toll“, sagt sie. Doch dann verloren sie sich aus den Augen – bis sie sich bei der Arbeit beim Verpackungshersteller Mondi in Künsebeck wiedertrafen. Sie ist im Einkauf, er in der Arbeitsvorbereitung der Druckerei. "Wir haben 17 Jahre nebeneinanderher gearbeitet. Erst als ich die Abteilung gewechselt habe, sind wir uns wiederbegegnet", so der Bräutigam.