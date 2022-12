Brockhagener Chöre lassen den Advent leuchten

Laut Hans-Heino Bante-Ortega hat das Weihnachtskonzert der Brockhagener Chöre eine lange Tradition. Bereits als kleiner Steppke habe er seinerzeit dabei mitgewirkt, und auch heute falle es ihm schwer, bei den unterschiedlichen musikalischen Darbietungen „die Füße stillzuhalten“. Die St. Georgskirche ist am dritten Adventssonntag sehr gut besucht, was nicht zuletzt daran liegen mag, dass rund die Hälfte der Anwesenden auch zu den Vortragenden gehört.

Das aus dem Singekreis hervorgegangene Vokalensemble "Die Da!" eröffnete das Weihnachtskonzert in der St. Georgskirche in Brockhagen.

Pfarrer Andreas Hoenemann bezeichnet in seinem Grußwort die besinnliche Weihnachtsmusik als angemessenen Abschluss des wieder aufgelebten Sternchenmarktes. Das Damenquintett „Die Da!“ eröffnet unter Federführung von Annika Beese mit „Alle schauen auf das große Tor“ den konzertanten Abend. Hier geht es um falsche hochmütige Erwartungen und die wirkungsvolle Kraft des Unscheinbaren. In „Jamaican Noel“ wird das „tiny little baby“ besungen und bei „Mitten in der Nacht“ wandelt das Ensemble auf den Spuren des für seine Kinderlieder bekannten Komponisten Rolf Zuckowski.