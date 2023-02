Brockhagener Konfis geben Handy-Nachhilfe

Mit dem Smartphone kennen sich die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Brockhagen aus. Nun wollen sie an ihrem Wissen auch andere teilhaben lassen und bieten älteren Mitbürgern Handy-Nachhilfe an.

In der Themenreihe "Diakonie" Projekte entwickelt

Die Konfirmanden sind alle Handy-affin und geben ihr Wissen rund ums Smartphone am Sonntag weiter.

So sind am kommenden Sonntag, 5. Februar, von 14.30 bis 16 Uhr parallel zum Sonntagstreff alle ins Kantorhaus Brockhagen eingeladen, die bei der Bedienung des Smartphones Fragen haben und Unterstützung benötigen. Nach einer allgemeinen Einführung in die Materie wollen die Konfirmanden auch bei ganz konkreten Fragen behilflich sein.

Das Projekt findet im Rahmen der Themenreihe „Diakonie“ statt, die Pfarrer Andreas Hoenemann zurzeit mit den Konfirmanden behandelt. Zu Beginn sollten die Konfirmanden überlegen, wie sie konkret Menschen in Brockhagen und Umgebung helfen können. Daraus erwuchsen drei Projekte, die die Konfirmanden selbstständig vorbereiteten und in den kommenden zwei Wochen in die Tat umsetzen.

Sie haben Blumen mitgebracht: Die Brockhagener Konfirmanden machten auch Bewohnern des Annette-Schlichte-Hauses eine Freude. Foto: Kirchengemeinde Brockhagen

Neben der Veranstaltung „Handy-Hilfe“ am kommenden Sonntag gestalteten zwei andere Gruppen ein Geschenk für das Alten- und Pflegeheim Annette-Schlichte-Haus auf dem Ströhen und ein Spiel- und Backprogramm für die Kinder im Kita Morgenstern. Die Konfirmanden, die das Angebot „Handy-Nachhilfe“ anbietet, freut sich auf jeden Fall über zahlreichen Besuch. Kaffee und Kekse werden auch bereitstehen.