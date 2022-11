Brockhagener Vereinsheim strahlt in neuem Glanz

Kyffhäuser-Kameradschaft will nun auch Kleinkaliber-Schießstand instandsetzen

Steinhagen

„Ich freue mich, dass so viele mitgemacht haben. 70 Starter in 15 Mannschaften - das ist schon beeindruckend und es war ein richtig spannender Wettkampf“, sagt der Vorsitzende der Kyffhäuser-Kameradschaft Brockhagen, Klaus Landwehr, der jüngst zur Siegerehrung des vereinsinternen Pokalschießens in das Vereinsheim hinter der Dorfschule geladen hatte. Eine Gelegenheit, die Landwehr zudem nutzte, um über die Renovierung des Vereinsheims, eine geplante Instandsetzung des Kleinkaliberstandes und die laufende Baumpflanz-Spendenaktion zu sprechen.

Von Malte Krammenschneider