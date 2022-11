Büchner-Preisträgerin liest in Steinhagen

„Das ist typisch Gastarbeiter: wenn ich nach Deutschland komme und meinen Schreibtisch sehe, muss ich arbeiten“, sagt die mit dem diesjährigen Büchnerpreis geehrte Autorin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar. Nach der Lesung aus ihrem neuen Werk „Ein von Schatten begrenzter Raum“ in der Reihe "Heimaten" in der Gemeindebibliothek Steinhagen beantwortet sie Fragen aus dem Auditorium und gibt zu, sehr lange – mit sommerlichen Pausen - an dem Roman gearbeitet zu haben.

Die 76-Jährige ist in Malatya/Türkei geboren und hat seit den 1970er Jahren unter anderem an Theatern in Ost- und Westdeutschland und in Paris gearbeitet. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung lobt Özdamar als eine herausragende Autorin, „der die deutsche Sprache und Literatur neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound verdankt". Ihr neues Buch trägt stark autobiografisch geprägte Züge, basiert aber nicht auf Tagebuchaufzeichnungen, sondern sei mehr wie eine Inszenierung zu verstehen, erläutert Emine Sevgi Özdamar auf entsprechende Nachfragen.