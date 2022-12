Bundespolizeischüler üben in Steinhagen

Steinhagen

Der Alarm kam früh um 4.30 Uhr und riss die 48 Auszubildenden der Bundespolizei in der Bielefelder Catterick-Kaserne aus dem Schlaf. Eine halbe Stunde später, schon in Uniform und wetterfester Kleidung, erfuhren sie auf dem Weg zum Bus auch den Grund: In einem Waldgebiet der Patthorst in Steinhagen war eine vermisste Person zu suchen. Es war am Donnerstagmorgen nur eine Übung - aber eine großangelegte, die den Polizeischülern kurz vor Weihnachten einiges abverlangte.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold