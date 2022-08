Busunfall in Steinhagen: drei Leichtverletzte

Eine 18-Jährige Autofahrerin aus Harsewinkel ist am Freitagabend in Steinhagen bei Rot über die Ampel gefahren und hat damit einen Busunfall ausgelöst. Der Crash ging relativ glimpflich aus: Es wurden „nur“ drei Menschen leicht verletzt.

Die 18-Jährige war gegen 21.30 Uhr mit ihrem schwarzen VW Up auf der Bielefelder Straße in Richtung Brockhagen unterwegs. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie die Kreuzung Bielefelder Straße/ Mozartstraße /Am Pulverbach bei Rotlicht überquert hatte.

Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Bielefelderin mit ihrem weißen Fiat 500 die Mozartstraße und wollte die Bielefelder Straße geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat der Bielefelderin gegen einen auf der Straße Am Pulverbach fahrenden Linienbus geschoben. Die beiden Fahrerinnen und der 44-jährige Busfahrer aus Bielefeld wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Im Linienbus saßen zum Zeitpunkt des Unfalls nur wenige Fahrgästen. Sie blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.