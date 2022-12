CDU Steinhagen hält Ausgaben und Investitionen für richtig

Das Defizit von knapp 5,8 Millionen Euro bei gleichzeitig großen Investitionen, dazu hohe Energiekosten und Inflation, womöglich steigende Flüchtlingszahlen, eine unabschätzbare wirtschaftliche Entwicklung : „Noch nie waren der Kämmerer und die Amtsleitungen bei der Aufstellung eines Haushaltsplans mit so vielen Unsicherheiten konfrontiert“, sagte Fraktionsvorsitzende Dr. Mechthild Frentrup am Mittwoch beim Pressegespräch über die Positionen der CDU zu den Gemeindefinanzen.

Und doch: „Der Haushaltsplanentwurf für 2023 spiegelt die vereinbarten Eckwerte in puncto Nachhaltigkeit. Das begrüßen wir ausdrücklich.“ Das Aufzehren der Ausgleichsrücklage in den nächsten Jahren sehe man mit Sorge. „Die vielen freiwilligen Leistungen, die wir haben und wertschätzen, wären das erste, das gestrichen würde, wenn wir in eine Haushaltssicherung gehen müssten“, so Frentrup. Und das beträfe auch den Klimaschutz. Deshalb: „Klimaschutz kann nicht als freiwillige Leistung der Kommunen stattfinden. Hier sind Bund und Land viel stärker gefragt“, sagt sie.