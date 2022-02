Steinhagener Naturfilmer drehen am Steinhuder Meer

Film von Svenja und Ralph Schieke am 2. März im Fernsehen - „Das sucht in Deutschland seinesgleichen“

Was für eine eindrucksvolle Naturkulisse: Über dem Toten Moor, einem der Steinhuder Meeres, geht langsam die Sonne auf.

„Das Steinhuder Meer westlich von Hannover ist ein Paradebeispiel für Naturschutz, das in Deutschland seinesgleichen sucht“, schwärmen Svenja und Ralph Schieke. Die beiden Tierfilmer aus Amshausen haben zwei Jahre lang mit der Kamera das außergewöhnliche Tierleben an Niedersachsens größtem See beobachtet. Ihr daraus entstandener Naturfilm mit dem Titel „Das Steinhuder Meer – Wildnis im Norden Deutschlands“ wird an diesem Mittwoch, 2. März, im NDR-Fernsehen ausgestrahlt.

Am Steinhuder Meer, so berichtet das Paar, haben Biologen in den vergangenen 25 Jahren nicht nur eine Fülle von Lebensräumen wiederhergestellt, sondern auch viele längst verschwundene Tierarten wieder angesiedelt. So sind Feuchtwiesen und Moore renaturiert worden, die in Norddeutschland zu den wichtigsten Lebensräumen für seltene Arten zählen.

Im Frühjahr dominieren nordische Gänse

Im Frühjahr dominieren Scharen von nordischen Gänsen und Watvögeln die Feuchtwiesen, bevor Laubfrösche mit ihrer lauten Balz auf sich aufmerksam machen. Sie leben oft in den gleichen Teichen wie Europäische Sumpfschildkröten – beides Arten, die hier ausgestorben waren.

Über den Wiesen kreisen nach 100 Jahren Abstinenz wieder Fischadler. Naturschützer bauten künstliche Nisthilfen und setzten gezielt Karauschen als mögliche Beutefische aus. Mittlerweile brütet wieder ein Dutzend Adlerpaare am See.

Lebensräume für die gefährdete Kreuzotter

In den Moorgebieten legten Biologen Lebensräume für die gefährdete Kreuzotter an, die sich seitdem wieder vermehrt. Feldgrillen wurden gezielt angesiedelt, um die ausgestorbenen Insekten zurückzubringen. Mit Erfolg – die Grillen vermehren sich stark und locken Vogelarten wie den Wiedehopf an, der sich von Großinsekten ernährt.

Die ungewöhnlichen Blickwinkel und die einzigartigen Verhaltensaufnahmen der Tiere im und am Steinhuder Meer, gedreht mit modernster Kameratechnik, schaffen ein Porträt dieses Landstriches, wie es so nach Schiekes Angaben noch nicht gezeigt wurde.

Wer auf den Geschmack gekommen ist: Gleich im Anschluss, um 21 Uhr, läuft Schiekes Naturfilm „Wilde Tiere an der Leine – das Hannoversche Land“.