David Ulm kommt nach Steinhagen

Wie berichtet, ist die Arminia bereits zum zweiten Mal mit der Plauderei in Steinhagen. Die Premiere beim Kultursommer im Bürgerpark kam so gut an, dass das Dritte-Orte-Projekt Kultur am Kirchplatz und der Verein Kultur vor Ort nachgelegt haben - diesmal im Museum, was durch seine Exponate einen besonderen Rahmen verspricht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch