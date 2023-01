Der Laden Steinhagen ist im neuen Domizil angekommen

Steinhagen

In den Regalen stapeln sich Shirts und Schuhe, auf den Stangen der Kleiderständer hängen Jacken und Hosen dicht an dicht, und selbst Regina und Walter, die beiden Schaufensterpuppen, sind schon mit leichten Sachen aus der Frühjahrskollektion bekleidet worden. Fast alles fertig in den neuen Räumen. Der Laden, Steinhagens karitative Second-Hand-Einrichtung, hat den Umzug in die Räume am Kirchplatz 2 bewältigt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold