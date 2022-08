Der Unmut am A33-Zubringer in Steinhagen

Ein wichtiges Thema für Steinhagen ist die Verkehrs- und Lärmbelastung auf der Bielefelder Straße, dem A33-Zubringer. Thorsten Klute hat sich deshalb am Mittwoch mit Dietmar Moritz und der Nachbarschaft an der Bielefelder Straße getroffen.

Thorsten Klute spricht mit Anwohnern an der Bielefelder Straße Steinhagen.

Die Anwohner machten dabei ihrem Unmut über Straßen NRW Luft: Die Gleichgültigkeit des Landesbetriebs, der im Zuge der Sanierung der Straße die billigste Lösung propagiere und sich unter dem Deckmantel einer „einfachen Deckensanierung“ möglichst preiswert und einfach aus der Affäre ziehen möchte, wurde kritisiert. Zunächst hatten sich alle Beteiligten an der Bushaltestelle Niederstadt getroffen. Doch erwies es sich dort als viel zu laut für ein Gespräch, so dass Anwohner Harald Brune in seinen Garten einlud.