Die Gemeinschaft macht Freudensprünge

Was für eine Einweihungsparty! Tausende Gäste haben am gesamten Pfingstwochenende mit der Spvg. Steinhagen das neue Hörmann-Sportzentrum gefeiert.

Festumzug mit 800 angemeldeten Teilnehmern, in der Summe einige tausend Besucher an den drei tollen Tagen und auch am Montag bei strahlendem Sonnenschein ein voll besetzter Vorplatz: Die Einweihung des Hörmann-Sportzentrums der Spvg. Steinhagen war ein Ereignis, von dem man nicht nur im Verein, sondern in der gesamten Gemeinde noch Jahre später schwärmen wird.