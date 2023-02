Die neue Georg-Müller-Schule Steinhagen ist fast fertig

Steinhagen

Der Name und das Logo prangen schon an der Fassade. Und bald steht Georg-Müller-Schule nicht nur dran, sondern sie ist auch drin. Denn auf der Schul-Baustelle am Unteren Steinweg läuft der Endspurt: Am 30. März werden Kisten und Möbel geschleppt, am 31. März, dem letzten Tag vor den Osterferien, werden die 325 Schülerinnen und Schüler und ihre 27 Lehrerinnen und Lehrer feierlich in das neue Gebäude einziehen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold