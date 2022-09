"Dies ist der ideale Ort für den Weinmarkt!"

Besucher schwärmen von der Atmosphäre auf dem Steinhagener Kirchplatz – Auftakt für drei stimmungsvolle Tage – am Sonntag mit Heidefest

Steinhagen

Gleich am ersten Abend kommen die Besucher ins Schwärmen: „Was für eine wunderschöne Atmosphäre hier vor der Kirche - der ideale Ort für den Weinmarkt!“, loben Sandra und Uwe Koch, Simone und Rolf Wächter, während sie am Freitag das erste Schlückchen Weißwein genießen. Das hört man von vielen an diesem Abend. Der Steinhagener Weinmarkt ist eröffnet, und noch vor dem sechsten Glockenschlag der Dorfkirche sind Tische und Bänke gut besetzt.

Von Volker Hagemann