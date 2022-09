Dieser Fassanstich ist unberechenbar

Dirndl und Krachlederne können endlich wieder aus dem Schrank geholt werden: Das Oktoberfest ist zurück – auch in Brockhagen! Für diesen Samstag, 10. September, lädt die Feuerwehr zur Party ins Festzelt am Gerätehaus Brockhagen (Vennorter Straße 12) ein. Noch gibt‘s Karten.

Zwei Jahre in Folge musste ebenso wie auf der Münchner Wies‘n auch in Brockhagen die „Musi“ pandemiebedingt aussetzen. Umso größer ist jetzt die Vorfreude bei (Stamm-) Gästen und Veranstaltern; die Damen dürfen sich wieder ins Dirndl werfen, die Herren in Janker und Lederhose.