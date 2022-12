Dieser Mann hat zündende Ideen

Steinhagen

Bei sich zuhause will er zum Jahreswechsel um Mitternacht "nur ein bisschen was für die Nachbarschaft machen". Timo Drewitz gibt sich bescheiden. Dabei ist der Steinhagener ein Fachmann fürs ganz große Feuerwerk, für beeindruckende Illumination und Laserhows. In ganz Deutschland hat der ausgebildete Pyrotechniker schon an großen Feuerwerksveranstaltungen mitgewirkt. Alles nach sehr strengen Gesetzen und mit akribischer Vorbereitung. Einmal rief das allerdings die spanische Polizei auf den Plan.

Von Volker Hagemann