DLRG Steinhagen passt am Strand auf

Der Sommer ist vorbei. Die Ehrenamtlichen der Steinhagener DLRG sind von ihren Einsätzen an Stränden an der Nord- und Ostsee zurückgekehrt. Dort hatten sie wie seit vielen Jahren wieder im Wachdienst mitgeholfen. Der Verein zieht eine positive Bilanz.

Die Wachmannschaft am Schönberger Strand an der Ostsee: Mit dabei ist Teresa Knoke(3.v.l.) als stellvertretende Wachleiterin.

Erfreulicherweise steigen die Zahlen der aktiven Rettungsschwimmer der Ortsgruppe Steinhagen immer weiter. So waren zur diesjährigen Wachsaison insgesamt 15 Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Steinhagen an der Nord- und Ostsee im Einsatz. Wohlgemerkt: ehrenamtlich.

Grundvoraussetzung ist ein gültiger Erste-Hilfe- Schein und das DLRG Rettungsschwimmabzeichen in Silber. Viele von den Steinhagener Aktiven sind jedoch noch viel weiter ausgebildet, bis hin zum Sanitäter B. Der aktive Wasserrettungsdienst soll stärker etabliert werden und erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit bei den Steinhagener Rettungsschwimmern. Teresa Knoke wurde jüngst zur Technischen Leitung Einsatz gewählt und ihr Fokus liegt ganz klar im weiteren Ausbau des Wasserrettungsdienstes und des Katastrophenschutzes.

Lasse Schiller und Elias Böhm im neuen Fahrzeug am Strand von Amrum. Foto: DLRG Steinhagen

Lasse Schiller und Elias Böhm waren dieses Jahr zum wiederholten Male auf der Insel Amrum. Lebensbedrohliche Einsätze hatten sie zum Glück nicht, jedoch viele Schürfwunden durch Muscheln. Neu an der Wache ist das ATV (All Terrain Vehicle). „Dieses ist hervorragend geeignet, um im Notfall unterstützen zu können. Besonders wenn abends die Ebbe einsetzt und das Wasser sich mehrere hundert Meter vom Wachturm entfernt“, so Lasse Schiller. Denn Ausrüstung und Rettungsbord sind sehr viel schneller am Einsatzort und Verletzte können notfalls schnell transportiert werden.

Ganz anders sah es bei Teresa Knoke am Schönberger Strand aus. Hier waren direkt drei größere Einsätze zu verzeichnen an denen sie als stellvertretende Wachleiterin beteiligt war. Ein vermisster Schwimmer am benachbarten unbewachten Strand in Heidkate, ein Schwimmer der seine Kräfte deutlich überschätzt hatte und drohte unterzugehen und mit dem Gurtretter an Land gebracht werden musste und eine junge Frau, die sich am Strand den Knöchel verletzt hatte und ohne die Hilfe der DLRGler nicht transportiert werden konnte.

Lisanne Gronert auf der Ostsee vor Eckernförde. Foto: DLRG Steinhagen

Fabian Tente, Rebekka Gaese, Jule Knüppel und Bjarne Horstmann aus Steinhagen fuhren zum wiederholten Male nach Pelzerhaken an der Ostsee. Diese Wache wird komplett durch die DLRG des Kreises Gütersloh besetzt. Zwei Rettungsboote gehören zur Standardausrüstung der 23 Einsatzkräfte starken Wachmannschaft.

Die Wachmannschaft in Pelzerhaken besteht komplett aus DLRGlern aus dem Kreis Gütersloh. Foto: DLRG Steinhagen

Und ganz neu und ein erfreuliches Projekt: dieses Jahr wurde die Rettungswache am Möhnesee an zwei Wochenenden von Steinhagenern besetzt. Dennis Hoffmann als Bootsführer hatte diese Idee und so konnten wir noch einmal 8 weitere Steinhagener einbinden und zum Teil auch den Jüngeren erste Einblicke in den Wachalltag gewähren.