Drei Steinhagenerinnen und der Traum vom Fliegen

Die drei Schülerinnen, die in diesem Jahr Abitur machen, haben die Idee im Projektkurs entwickelt, der über ein Jahr in den Naturwissenschaften läuft. Dabei kann man Facharbeiten schreiben - oder praktisch arbeiten. "Wir haben uns für das Praktische entschieden, weil man sonst in der Schule schon so viel theoretisch arbeitet", sagt Tina Schmidt. Ebenso wie Mareike Drost will sie ein MINT-Abi machen. Die Frage, ob und wie man vor dem Hintergrund von Klimaschutz regenerative Energien auch beim Fliegen nutzbar machen kann, interessiert sie. Und Physiklehrer Andreas Frerkes findet das Thema des energieautarken Fliegens hochaktuell. So bestärkte er seine Schülerinnen nicht nur, ihr Projekt umzusetzen, sondern es auch bei "Jugend forscht" anzumelden.

